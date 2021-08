Orsolini: tutti i dati della scorsa stagione

Tutti i dati tecnici della scorsa stagione di Riccardo Orsolini esterno del Bologna che piace molto alla Fiorentina.

Il calciomercato sta per concludersi e la Fiorentina sta ancora cercando un esterno destro da aggiungere alla rosa. Una delle scelte prioritarie per i dirigenti viola risponde al nome di Riccardo Orsolini mancino che gioca stabilmente sulla fascia destra. Orsolini viene additato come giocatore discontinuo, ma probabilmente lo scarso feeling con Sinisa Mihajlovic lo sta un po penalizzando. Qui sotto vi scriviamo alcuni dati tecnici della scorsa stagione in campionato e per la scheda completa vi rimandiamo come sempre al nostro sito partner www.tuttitalenti.com