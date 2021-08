Florenzi verso la Spagna: piace ad Atletico Madrid e Siviglia

L'esterno della Nazionale deve lasciare la Roma per motivi di bilancio

Sarà addio tra la Roma ed Alessandro Florenzi, non convocato da José Mourinho per la tournée in Portogallo. Il fresco campione d'Europa con la Nazionale azzurra deve essere sacrificato per motivi di bilancio, considerandone lo stipendio e l'età. Ecco perché il club giallorosso sta provando a piazzarlo in Liga, dove l'esterno destro romano (indicato da molti come obiettivo gigliato in caso di cessione di Lirola) ha già giocato due stagioni fa con la maglia del Valencia. Sulle sue tracce ci sono Atletico Madrid e Siviglia. Lo riporta tuttomercatoweb.com.