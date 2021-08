Ceccarini: “Se va via Lirola, Stryger Larsen resta sempre uno degli obiettivi”

Il terzino spagnolo vorrebbe tornare al Marsiglia, che però non riesce a mettersi d'accordo con la Fiorentina

Pol Lirola è una delle tante incognite di questo inizio di stagione, considerando che se dipendesse dal terzino spagnolo, si troverebbe già da un mese a Marsiglia. Nel club francese ha giocato bene e si è ambientato negli ultimi cinque mesi della stagione 2020/2021 e lì vuol tornare. Ma la Fiorentina non ci sente: o arrivano 12 milioni oppure Lirola resta alla corte di Italiano. Ovviamente i gigliati si guardano intorno per il ruolo di esterno destro di difesa: Zappacosta, Florenzi e Jens Stryger Larsen(la scheda) i nomi usciti nelle ultime settimane. Proprio il profilo del danese - reduce da un buon Europeo con la sua Nazionale - viene rilanciato quest'oggi dall'esperto di mercato Niccolò Ceccarini, che su Twitter scrive: "C’è sempre Stryger Larsen tra i nomi monitorati dalla Fiorentina in caso di cessione di Lirola".