Florenzi, addio alla Roma a gennaio: la Fiorentina ci prova

In casa Roma è ormai diventato un "caso" Alessandro Florenzi. Nelle ultime 6 partite tra campionato e coppa il capitano giallorosso non è mai partito titolare, nelle ultime due non è mai sceso in campo (nonostante la squadra a tratti boccheggiasse). La scelta di Fonseca, che il tecnico ribadisce con naturalezza ogni volta che può, è tecnica: per lui Florenzi non è un terzino, davanti preferisce altri tipi di calciatori. E allora gazzetta.it parla del suo possibile addio a gennaio, anche per non perdere il posto in Nazionale in chiave Europeo. E tra le ipotesi sul piatto viene citata (insieme a Inter e Milan) anche la Fiorentina: Montella lo ha lanciato in Serie A e lo prenderebbe subito.