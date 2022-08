Fiorentina, ufficiale la cessione di Munteanu in Romania: la formula

Farul Constanța e AC Fiorentina hanno raggiunto un accordo per il prestito del giocatore Louis Munteanu alla nostra squadra fino al termine della stagione 2022-2023. Nato il 16 giugno 2002 a Vaslui, Louis Munteanu è un prodotto della Gheorghe Hagi Academy e ha debuttato in League 1 all'età di 17 anni (27 ottobre 2019), in una partita con la Dinamo. È un doppio campione giovanile U19 di Romania e un doppio vincitore della Coppa Italia Primavera con la Fiorentina, per la quale ha segnato 13 gol in 40 partite. Finora ha giocato per tutte le nazionali U16, U17, U18, U19, U20 e U21. Buona fortuna e tanti altri successi con la maglia biancoazzurra, Louis!"