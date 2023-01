Fiorentina su Medina del Boca, pronta l’offerta per il centrocampista

La Fiorentina è pronta a fare un'offerta per un giocatore del Boca Juniors. Si tratta di Cristian Medina. Il giocatore è un classe 2002. Come riporta Tuttomercatoweb, la viola avrebbe offerto 6 milioni al club argentino. La volontà delle 2 parti sarebbe quella di chiudere l'operazione ora per poi portare il ragazzo a Firenze a giugno. Gli intermediari sono a lavoro, e sicuramente Burdisso potrebbe avere un peso sull'operazione. CONOSCIAMO MEGLIO CRISTIAN MEDINA