Fiorentina su Gnonto: il Leeds spara alto, ma se le pretese inglesi si abbassano…

Come scrive calciomercato.com, dopo che l'anno scorso ci provò il Monza a portarlo in Serie A, adesso sono Fiorentina e Milan a volgere il proprio sguardo verso Wilfried Gnonto (la scheda), esterno offensivo classe 2003 in forza al Leeds United. Il giocatore, che parteciperà ai prossimi Europei Under 21, ha fatto il proprio esordio in Premier in questa stagione, dopo aver salutato lo Zurigo. Un passaggio, quello dagli svizzeri al club inglese, che aveva comportato un esborso di 4,5 milioni. Adesso, però, il Leeds ne chiede 20: difficile trattare il giocatore a queste cifre, più facile, invece, per un prestito con diritto di riscatto.