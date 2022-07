Fiorentina, spunta un nome nuovo per rimpiazzare (eventualmente) Milenkovic

Daniele Pradè non vuol farsi trovare impreparato nel caso in cui il serbo vada via

Se Nikola Milenkovic andrà via, la Fiorentina dovrà consegnare a Vincenzo Italiano un nuovo difensore, forte ed affidabile. Questa sera Sky Sport in ottica viola ha fatto il nome di Perr Schuurs, difensore olandese classe 199 dell'Ajax e seguito in Italia anche dal Bologna. Il calciatore ha chiesto maggiore spazio ai lancieri e si sta guardando intorno per capire se per lui può nascere una nuova ed interessante opportunità.