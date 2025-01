L’Inter mette Buchanan sul mercato: la Fiorentina c’è e ha un vantaggio

La Fiorentina guarda in casa Inter per rafforzare gli esterni. Occhi puntati su Tajon Buchanan , laterale canadese arrivato lo scorso anno dal Brugge, ma che in questa stagione ha trovato poco spazio. L'idea dei nerazzurri, riporta Relevo, sarebbe quella di mandarlo in prestito per trovare un po' di minutaggio, ma in un altro club italiano. Infatti, oltre alla concorrenza di Ajax e Villarreal, premono anche Monza e Torino.

Buchanan ha giocato poco, solo 135' in sei presenze stagionali, ma il suo 2024/25 è partito ad handicap per via di un brutto infortunio subito in Copa America in estate. Inoltre, il modulo dell'Inter non prevede il ruolo dell'esterno alto, quale Tajon in teoria sarebbe.