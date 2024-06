Fiorentina, sirene turche per Amrabat. C’è l’ok del giocatore

Pronti, partenza, via! Inizia il mercato e le squadre iniziano a muovere i primi passi. La Fiorentina ha già espresso la volontà di effettuare un grande colpo in attacco. Per fare ciò però, prima si deve vendere, e Sofyan Ambrabat sembra essere sempre più vicino all'addio. Il centrocampista marocchino dopo una stagione a Manchester, sponda United, ha espresso la volontà di non voler far ritorno alla base. I Red Devils però, non sembrano intenzionati a versare 20 milioni nelle casse della Fiorentina per riscattare il centrocampista classe '96. Ecco però che si apre una nuova pista. Il Galatasaray, secondo quanto riportato da Fanatik, avrebbe messo nel mirino il centrocampista di proprietà della Fiorentina. Secondo quanto riportato il club turco sarebbero intenzionato ad incontrare la dirigenza viola per affondare il colpo, vista anche l'apertura al trasferimento da parte del giocatore.