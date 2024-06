Fiorentina, Sabiri nel mirino di un club di Serie B

Il marocchino potrebbe essere allenato da un ex viola

Ormai è noto, la Fiorentina vuole cedere Abdelhamid Sabiri, il marocchino infatti non rientra nei piani di mister Palladino. Dopo l'avventura araba al Al-Fayha Sabiri è destinato a giocare ancora lontano da Firenze. Secondo quanto riportato da TuttosSalernitana, il club avrebbe messo nel mirino il centrocampista della Fiorentina per rinforzare la rosa. Il neotecnico Andrea Sottil, ex viola nella carriera da giocatore, ha avuto già modo di conoscere il giocatore ai tempi dell'Ascoli.