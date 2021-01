Fiorentina, Ricci torna di moda. I viola potrebbero riprovarci già nelle prossime settimane

Uomo mercato la scorsa estate, pronto a tornare al centro delle trame di mercato. Samuele Ricci, 19 anni, è uno dei centrocampisti più seguiti della B. L’Empoli ha tenuto duro ad agosto di fronte al forcing della Fiorentina e del Parma. Secondo quanto riportato da la Gazzetta.it, a gennaio la viola può tornare in corsa, dalla Toscana sponda Empoli rimandano ogni discorso all’estate, sperando in un’asta. Milan e Napoli sono pericolosi outsider che Commisso vorrebbe evitare, magari anticipando le mosse alle prossime settimane. Questo conferma la nostra indiscrezione di qualche settimana fa, che anticipava come la Fiorentina fosse ancora in corsa per il giovane centrocampista toscano, anche se sarà molto complicato convincere Corsi a privarsene nella sessione invernale. (VN – Fiorentina ancora in corsa per Ricci, ma Corsi non cede a gennaio)