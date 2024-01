Fiorentina Primavera, sirene di mercato per Denes: il punto

Secondo quanto riporta il portale polacco Meczyki, lo Slask Wroclaw, società della massima divisione della Polonia, ha mosso passi concreti facendo un'offerta al giocatore, che sta valutando e non ha ancora deciso. Su di lui ci sono anche offerte da parte di squadre ungheresi. In attesa di ulteriori sviluppi, ricordiamo che la Fiorentina da tempo segue con attenzione Karol Borys, centrocampista classe 2006 in forza proprio allo Slask Wroclaw. In stagione Denes ha raccolto otto presenze e un gol da fuoriquota nella Primavera di Galloppa.