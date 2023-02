Fiorentina, occhi su un gioiellino del Padova di Mirabelli

Sei gol in stagione e un futuro che sembra radioso per il trequartista classe 2002 Aljosa Vasic, gioiello della cantera del Padova. Il giovane bosniaco, secondo quanto riporta PadovaSport.tv, è seguito con grande interesse in Serie A, in particolare Sassuolo, Fiorentina, Atalanta, Roma e Monza avrebbero chiesto informazioni a Mirabelli (sì, proprio il Mirabelli delle cose formali al Milan). Il contratto del ragazzo scade nel 2026 e l'operazione non sarà certo a buon mercato (per i parametri delle serie minori) per chiunque vorrà finalizzarla