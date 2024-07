Fiorentina, non solo Valentini: in Argentina si segue anche un attaccante

La società gigliata in queste ore sta definendo l'arrivo del centrale in scadenza col Boca, ma nel Paese sudamericano segue anche un altro profilo

Argentina e Fiorentina fanno proprio rima. I viola stanno per portare a Firenze l'ennesimo calciatore proveniente dal Paese sudamericano, ovvero Nicolas Valentini, centrale classe 2001 in scadenza col Boca Juniors. Un'operazione, questa, in dirittura d'arrivo. Ma intanto i dirigenti gigliati stanno seguendo secondo Sky Sport anche un altro profilo. E di ruolo attaccante: Luciano Gondou, punta centrale dell'Argentinos Juniors e compagno di Lucas Beltran non solo ai tempi del River, ma anche nella spedizione olimpica dell'Albiceleste. Si tratta di un centravanti del 2001 con un gran fisico (alto 1,90) e mancino.