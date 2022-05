Fiorentina, nome nuovo dal Servette per il centrocampo

La Fiorentina, dopo Cabral, guarda ancora in Svizzera per rinforzare la propria rosa

La Nazione lancia un nome nuovo in ottica centrocampo per il mercato della Fiorentina: per il quotidiano, sarebbero infatti state gettate le basi con il Servette per Kastriot Imeri (classe 2000), l'operazione per il quale ammonterebbe a 3,7 milioni di euro. La scheda dell'esterno preferibilmente sinistro dove può ricoprire diversi ruoli.