Fiorentina? No, grazie. Il polacco Borys declina l’offerta viola

" Karol Borys non diventerà un giocatore della Fiorentina". Scrivono così in Polonia a proposito del 17enne talento dello Slask Wroclaw che ha già collezionato 3 presenze nella Serie A del suo Paese. I viola avevano messo gli occhi sul giocatore che, pare, avesse anche fatto un salto a Firenze per conoscere la città e il Viola Park . Ma alla fine avrebbe scelto di rifiutare, stando a quanto scrive il sito Meczyki. La trattativa tra i club era pronta ad essere finalizzata, ma a far saltare tutto sarebbe stata la decisione di Borys e della sua famiglia.

I motivi della scelta

Perchè Borys avrebbe detto "no, grazie" alla proposta della Fiorentina (ammesso che la versione Meczyki sia vera)? Una scelta presa insieme alla famiglia per non rischiare di fare un salto troppo grande, approdando così giovane in Italia e in un club importante come la Fiorentina. Meglio aspettare, forse rimanendo allo Slask Wroclaw o, eventualmente, cercare uno step intermedio per favorire il percorso di crescita di questo centrocampista classe 2006.