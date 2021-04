Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina in estate darà il via ad una grande opera di ristrutturazione in difesa. I due pilastri Milenkovic e Pezzella sembrano destinati all’addio, in Italia o all’estero. Per la Rosea uno dei possibili sostituti risponde al nome di Martin Erlic. Il centrale croato dello Spezia è seguito da vicino anche dalla Roma.

