Sassuolo, rabbia De Zerbi contro Irrati: “Non mi piace come arbitro”

Il Sassuolo esce a testa alta da San Siro nonostante il ko contro l’Inter. Il tecnico degli emiliani Roberto De Zerbi è soddisfatto della prova dei suoi, molto meno della direzione di gara di Irrati secondo quanto affermato ai microfoni di Dazn:

Il contatto su Raspadori? Per me è rigore, lui tenta di non cadere ma se lo tiri alla fine cade. Comunque Irrati a me non piace come arbitro, al di là dell’episodio di oggi. Il secondo gol è vero che è arrivato in contropiede ma viene da un fallo da rigore, non è stato un contropiede reale