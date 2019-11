Fiorentina, nel futuro c’è Maran? E il Cagliari individua già il possibile successore

Montella sì o Montella no? Al momento la posizione del tecnico della Fiorentina non sembra a rischio, per l’immediato, ma diverso potrebbe essere lo scenario futuro. Secondo quanto scrive tuttomercatoweb.com, infatti, il club viola sarebbe in lizza per prendere Rolando Maran nella prossima stagione. L’allenatore del Cagliari è protagonista di una stagione fin qui sopra qualsiasi aspettativa e anche la Lazio starebbe pensando a lui. I rossoblu intanto studiano Fabio Liverani del Lecce (prossimo avversario della Fiorentina). Uno scenario da rivalutare nei prossimi mesi.