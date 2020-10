Fiorentina-Milik a gennaio? Trattativa quasi impossibile, ecco perché

La Fiorentina ci aveva pensato e pure provato, specie negli ultimi giorni mercato, ma alla fine Arkadiusz Milik ha preferito restare in quel di Napoli con zero chances di vedere il campo da vicino. L’obiettivo del centravanti polacco è noto a tutti: aspettare la scadenza del contratto che lo lega ai partenopei per poi scegliere liberamente dove andare. Secondo Niccolò Ceccarini su tuttomercatoweb.com l’unico club che davvero può prenderlo prima dell’estate, ovvero naturalmente a gennaio, è il Tottenham, non la Fiorentina, anche perché l’ex Ajax chiede cinque milioni di ingaggio.

Intanto i problemi in attacco in casa viola continuano eccome…