Fiorentina, tra partenze e arrivi i numeri del bilancio

Mercato sì, ma con grande attenzione. La Fiorentina - scrive La Nazione - ha fin qui accumulato 7 milioni di euro in attivo grazie alle operazioni fatte nella prima parte di trattative. Fazzini più i riscatti di Fagioli, Gudmundsson e Gosens sono state tutte operazioni finanziate da precedenti uscite (vedi Kayode al Brentford) oppure di tranches di pagamenti arrivate (dalla Juve per Nico Gonzalez o dal Fenerbahçe per Amrabat).

Che svolta

Un dettaglio non certo da poco, se pensiamo che 12 mesi fa il saldo del mercato aveva registrato un passivo di ben 40 milioni. In maniera collaterale, poi, sono arrivati anche rinnovi importanti come De Gea e Comuzzo in attesa della firma di Kean.