Fiorentina, idea Conceiçao: il “giustiziere” della Juve sul taccuino viola

Testa al presente e alla corsa salvezza. E’ questo l’input obbligatorio per la Fiorentina in questo momento. Ma le valutazioni sul futuro, in primis quelle sull’allenatore, sono accantonate solo in parte. E così spunta il nome di Sergio Conceição, fresco “giustiziere” della Juventus in Champions League con il suo Porto. Secondo calciomercato.com il club viola sta monitorando il portoghese, con un lungo trascorso da calciatore in Italia, e nelle scorse settimane ci sarebbe stato anche un primo contatto esplorativo. Adesso qualsiasi operazione è congelata, ma il nome di Conceiçao potrebbe tornare d’attualità più avanti. E in Inghilterra stroncano Agnelli: “Invece che pensare alle riforme…”