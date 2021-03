Il clamoroso tonfo della Juventus in Champions League fa rumore anche all’estero, dove non mancano le critiche nei confronti del club bianconero. Tra le più pungenti, quella del quotidiano inglese The Independent che oggi si è scagliato contro Andrea Agnelli che in qualità di presidente ECA più volte – anche nei giorni scorsi – ha proposto una riforma della Champions League se non la creazione di una Superlega. “Se Andrea Agnelli vuole riordinare il calcio europeo, forse dovrebbe iniziare con il gioco e dovrebbe lavorare sulla costruzione di una squadra adeguata. La Juve è un pasticcio disfunzionale e gonfio, uscito dalla Champions in una di quelle gloriose serate di giustizia poetica che lo sport sa offrire. – è l’attacco del pezzo – Sono passati rapidamente da uno dei club meglio gestiti d’Europa a uno dei peggiori esemplari, incapaci di raggiungere la Champions e così disperati da cambiarla. Da quando c’è Ronaldo la Juventus è uscita dalla Champions League contro Ajax, Lione e Porto, ossia squadre di secondo livello che non dovrebbero neanche rientrare nell’idea di élite di Agnelli”.

