Fiorentina e Sassuolo, nuovo summit. Non Berardi, ma un’altra valutazione

Fiorentina e Sassuolo potrebbero tornare a parlare negli ultimi giorni di mercato. Non di Berardi, ma di nuovo di Thorstvedt

Fiorentina e Sassuolo potrebbero tornare a dialogare sul mercato negli ultimi giorni di trattative. Secondo La Nazione i due club si rivedranno per affrontare alcune dinamiche già analizzate in precedenza ma che possono trovare nuovi sviluppi.

Niente Berardi

Come si legge, l'obiettivo del summit non sarà Domenico Berardi, che i viola sembrano aver definitivamente mollato, ma un nuovo approfondimento su Kristian Thorstvedt (SCHEDA) già trattato in questa sessione. L'idea sarebbe quella di rivalutare il centrocampista: i neroverdi continuano a chiedere 10 milioni ma nel finale di trattative le richieste potrebbero scendere fino ai 7 che la Fiorentina può mettere sul piatto.