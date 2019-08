Fiorentina, è fatta per Caceres: domani la firma

Dopo una lunga trattativa, la Fiorentina ha finalmente trovato il suo jolly difensivo, tanto richiesto da Montella per completare il reparto arretrato. Si tratta di Martin Caceres (CLICCA QUI PER LA SCHEDA), uruguagio ex Juventus e Lazio tra le tante, che da svincolato sta per firmare con la Fiorentina. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, la società viola attende domani il sudamericano, per completare le pratiche burocratiche e inserirlo in rosa. Ancora da capire se il giocatore si legherà alla Fiorentina con un contratto di un anno o più lungo. CALAMAI E IL RETROSCENA SU DE PAUL