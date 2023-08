Fiorentina, c’è voglia di aria nuova in difesa: ecco l’ultimo nome in orbita viola

In attesa di capire se Sofyan Amrabat lascerà la Fiorentina, in casa viola le manovre di quest'ultima fase del mercato estivo non riguardano soltanto il centrocampo, ma anche la difesa. L'altro big in uscita, infatti, è Lucas Martinez Quarta, il cui futuro potrebbe essere in Liga. Una volta ceduto Luis Felipe, infatti, il Betis Siviglia lo chiederà ufficialmente al club viola, che, considerando le non perfette condizioni fisiche di Yerry Mina, dovrà a quel punto prendere assolutamente un nuovo centrale da affiancare al già citato colombiano, Milenkovic e Ranieri. L'ultimo nome entrato in orbita gigliata è quello di Zeno Debast, giocatore belga dell'Anderlecht classe 2003. In patria ne parlano un gran bene ed ha già debuttato con la Nazionale maggiore dei Diavoli Rossi, inoltre in occasione della sfida di campionato di ieri (contro il Westerlo) ad Anderlecht erano presenti anche osservatori viola. Lo riporta tuttomercatoweb.com.