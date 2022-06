Fiorentina, c’è l’offerta per Galàn: sul piatto anche Dragowski

Si surriscalda la pista che porta a Javi Galàn. Dopo le voci dei giorni scorsi, arriva un'indiscrezione importante. Secondo tuttomercatoweb, la Fiorentina ha formulato un'offerta al Celta Vigo per il terzino sinistro classe '94. Una notizia che fa capire anche l'intenzione del club viola di rinforzarsi anche in quel settore con un'alternativa valida per capitan Biraghi.