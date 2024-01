Fiorentina-Bologna, asse caldo: tra Brekalo, Karlsson e… Kouamè!

Che intrecci tra Fiorentina e Bologna. Il Resto del Carlino infatti, ha riportato tutti gli interessi in comune tra le due società. Tutto parte da Brekalo, destinato alla Dinamo Zagabria, ma che è stato offerto al Bologna per Karlsson. L'esterno ex AZ non sta trovando spazio, ma i 12 milioni spesi per il cartellino in estate hanno frenato l'operazione. Thiago Motta però, avrebbe chiesto informazione per un altro esterno viola: Christian Kouamè. L'ex Genoa piace tanto al Bologna, ma anche a Italiano. Per questo l'operazione sarebbe complicata.