Fiorentina aperta al dialogo, Juventus in difficoltà: Chiesa, tutto o niente in cinque giorni

Così La Gazzetta dello Sport sul futuro di Federico Chiesa: “Da settimane sull’uscio c’è anche il Milan, ma Fede ha un vecchio patto con Paratici e conta di passare ai fatti. Di fronte a tanta determinazione anche Rocco Commisso ha aperto ad un prestito, ma chiede d’incassare 60 milioni a fine percorso. Ai bianconeri la soluzione di 10 milioni subito con altri 30 al riscatto e altri 20 di bonus interessa solo in parte. Secondo altre campane a Torino preferiscono un prestito biennale e senza obblighi di riscatto: come per Morata. Schermaglie. La realtà è che i viola sono aperti al dialogo, ma al momento a Torino non s’è acceso il semaforo verde. È «colpa» degli esuberi Douglas Costa, Khedira, De Sciglio e Rugani? In parte. Tutto può slittare a lunedì per uno sprint emozionante. Senza escludere che, alla fine, la Fiorentina si tenga stretta la sua stella, anche se nei radar c’è Callejon, svincolato di lusso che tiene tranquillo Iachini. Più di Deulofeu”.

