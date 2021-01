Fiorentina al lavoro per la fascia destra. Sondato un terzino dell’Atletico Madrid

Nell’edizione odierna de La Repubblica Firenze, troviamo un breve punto sul mercato della Fiorentina. Il ruolo su cui la società è al lavoro in questo momento riguarda l’esterno di destra. Dopo la partenza di Lirola, i viola cercano un esterno e tra i nomi, si legge, era entrato anche Vrsaljko (SCHEDA) ma per il momento l’Atletico Madrid non ha aperto alla sua cessione. Un altro giocatore che la Fiorentina sta seguendo da vicino è Ehizibue (SCHEDA) del Colonia. La formula, in questo caso, potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. Dopo il mancato arrivo di Conti, non è comunque ancora da escludere la possibilità di un ritorno su Malcuit (SCHEDA), che il Napoli potrebbe cedere negli ultimissimi giorni di mercato.

