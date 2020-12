Fiorentina, “affari in vista” col Toro: da Izzo a Saponara, passando per Cutrone

“Affari in vista” tra Torino e Fiorentina. Lo scrive Tuttosport raccontando della serie di discorsi imbastiti tra le due società. Si parte da Izzo Armando , ideale per una difesa a tre che Giampaolo vuole accantonare. A quel punto il difensore napoletano tornerà ad essere un esubero. La Fiorentina si è rifatta sotto con una certa insistenza, dopo averlo già cercato viola nel mercato estivo. P randelli – secondo il giornale torinese – fa della retroguardia a tre il punto di partenza della squadra e Nikola Milenkovic , ha tantissime richieste. E Izzo è stato identificato come il sostituto naturale che piace tantissimo all’ex ct. Le ultime prestazioni di Izzo hanno risvegliato l’interesse dell’Inter. Le

Contropartite sulla trequarti