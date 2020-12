Il Torino, invischiato in classifica in piena zona retrocessione, potrebbe operare una mini rivoluzione nel mercato di gennaio. Lo sostiene La Stampa, che tira in ballo molti nomi “papabili” per il diesse Vagnati. In attacco, ad esempio, il profilo principale sarebbe quello di Patrick Cutrone, destinato a lasciare Firenze e richiesto anche da altri club di Serie A. Ma i granata potrebbero guardare in casa Fiorentina anche per il centrocampo, con il nome di Erick Pulgar che viene accostato al Toro, al pari di altri profili come Krunic e Vecino.

