Fiorentina a caccia di un attaccante: obiettivo Piatek, attenzione a Thuram

La Fiorentina è a caccia di un attaccante. Nel mirino c’è Andrea Belotti, ma sarà difficile arrivare al Gallo. Lo sguardo di Pradè, allora, si è spostato su Piatek (SCHEDA), per il quale l’Hertha Berlino chiede 25 milioni di euro, con il polacco che ha un ingaggio di circa 4 milioni. La richiesta è alta. Per questo motivo Marcus Thuram (SCHEDA), figlio di Lilian, è considerato una valida alternativa. Per Mandzukic (SCHEDA), invece, sono in aumento le pretendenti, con la Roma che potrebbe affiancarsi all’Inter dove l’eventuale arrivo di Allegri al posto di Conte sarebbe determinane nel convincere il croato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

