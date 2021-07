Ferrarini, niente ritorno a Venezia: lo aspetta un club di alta Serie B

Il classe 2000 è rientrato alla Fiorentina dopo una proficua stagione a Venezia dove ha vinto il campionato

Il viola Gabriele Ferrarini è in pole per la fascia destra del Crotone. Come riporta il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio sito, è stato fissato un incontro già in giornata per chiudere l’operazione.