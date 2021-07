Sfida Fiorentina-Torino per Orsolini: il Bologna spara alto, ma piace a Italiano

La Fiorentina punta Orsolini per rinforzare l'attacco, ma piace anche al Torino. Il Bologna per ora chiede almeno 18 milioni

Prima Jurior Messias, poi Riccardo Orsolini, tra Fiorentina e Torino sembra profilarsi un braccio di ferro sul mercato. Come scrive Tuttosport, i due esterni sono nel mirino dei granata, ma non sono mai usciti nemmeno dai radar del club viola. Dopo Moena, Italiano avrà più chiare alcune idee sulla rosa da confermare e dei rinforzi da inserire e le quotazioni dell'esterno del Bologna sono in rialzo. Il giocatore vuole lasciare i rossoblu e può essere per esperienza, qualità e duttilità un giocatore ideale per la Fiorentina. Ad oggi le richieste dei felsinei sono ancora eccessive (18-20 milioni) ma il giocatore è assai gradito al tecnico siciliano.