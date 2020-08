La Fiorentina è a caccia di rinforzi in difesa. Attenzione, in particolar modo, a Fares della Spal (SCHEDA). Come scrive La Nazione, dalla parte viola le condizioni per firmare il trasferimento ci sono ancora e l’offerta è lì, sul tavolo della Spal, ma l’inserimento della Lazio è prepotente in chiave economica. Insomma, o i viola parteciperanno all’asta o per Fares sarà più facile prendere la direzione di Roma anzichè quella di Firenze.