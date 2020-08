Ora il mercato: per la difesa piace Izzo, possibile ritorno di fiamma per Criscito

La permanenza di German Pezzella e Nikola Milenkovic alla Fiorentina non è certa. Per questo motivo il club viola sta valutando i profili dei possibili sostituti. Attenzione – scrive La Nazione – ad Armando Izzo del Torino, 28 anni (SCHEDA). Il difensore piace molto, il club granata (con cui si continua a dialogare anche per la maxi-operazione Belotti) non lo considera incedibile ma si aspetta una proposta economica importante. Dunque – con Belotti e Izzo – Fiorentina e Torino potrebbero essere protagoniste di una piattaforma di mercato assolutamente importante, e per questo non è da escludere che qualcuno dei viola attualmente in rosa possa prendere la direzione di Torino.

Restando alla questione difesa, oltre a Cistana del Brescia (SCHEDA), occhio sempre allo svincolato Vertonghen (SCHEDA), mentre non è detto che la Fiorentina torni sulla scia di Criscito del Genoa (SCHEDA). Pradè sarebbe prontissimo a riprendere il discorso iniziato e poi interrotto a gennaio, ma rimane da capire se il giocatore è pronto a rivedere la decisione di non mollare Genova, decisione che aveva fatto saltare l’affare in inverno.

Per completezza d’informazione scriviamo che, secondo il Corriere dello Sport, la Roma avrebbe trovato l’accordo per Vertonghen.