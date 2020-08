Fares, il Torino si defila. La Fiorentina prosegue i contatti, ma non è sola

Arriva un ulteriore aggiornamento dopo quanto vi abbiamo riportato in mattinata su Mohamed Fares (LEGGI QUA). La Lazio sembra in vantaggio anche per via della Champions League, e c’è da registrare l’interesse di Napoli e Atalanta, ma il Torino, forte dei buoni rapporti con gli estensi del nuovo DS Vagnati, aveva buone possibilità; ebbene, come riferisce TMW, il probabile arrivo di Marco Giampaolo sulla panchina granata ha fatto arenare la trattativa. La Fiorentina ha parlato con la SPAL in occasione della partita di due giorni fa e resta in corsa.

