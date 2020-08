Fares ad un passo dalla Lazio, poche chance per i viola. Decisiva la volontà del giocatore

Il sorpasso della Lazio sulla Fiorentina per Mohamed Fares sembra molto deciso. Come riporta Tuttosport il giocatore preferisce la destinazione biancoceleste, spinto dalla possibilità di giocare in Champions League. Non solo, perchè gli agenti del giocatore sono Enzo e Mino Raiola, una scuderia molto amica di Lotito. E’ lo stesso presidente laziale a condurre personalmente la trattativa. Il giocatore avrebbe già detto sì all’offerta di ingaggio da 1,2 milioni e ora la Lazio cerca l’accordo con la Spal che parte da una richiesta di 10 milioni, si potrebbe chiudere a 8 più bonus. Poche le chance residue del club viola che probabilmente dovrà rivolgersi altrove per la fascia sinistra.