Fares già a Roma. Prossima la fumata bianca con la Lazio

Per la Lazio è prossimo l’acquisto di Mohamed Fares dalla Spal. Secondo fonti algerine il giocatore sarebbe già a Roma in attesa della fumata bianca. Come scrive La Gazzetta dello Sport, permane un po’ di distanza con la Spal – che vuole 10 milioni – ma l’inserimento del giovane Palombi come contropartita tecnica sembra aver sbloccato la trattativa. Sfuma così uno degli obiettivi viola per la corsia mancina, tanto chiacchierato nelle ultime settimane. SEMA E RECA PER LE CORSIE ESTERNE, ZAPPACOSTA NON SCALDA

