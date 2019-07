Eysseric ai margini, ma il contratto è ancora lungo. Sondaggio dalla Ligue 1

Reduce da sei mesi in prestito al Nantes, Valentin Eysseric in questi giorni sta valutando diverse opzioni per il suo futuro. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb, il centrocampista francese classe ’92 di proprietà della Fiorentina, forte del contratto con i viola fino al 2022, non avrebbe problemi a restare a Firenze (è tra i giocatori che stanno provando a convincere Montella, LEGGI). Eysseric comunque mercato in Ligue 1: l’ultimo club a effettuare un sondaggio per lui è stato il Tolosa.