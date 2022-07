Ex viola, ufficiale: Callejon firma da svincolato con un club spagnolo

Josè Callejon è un nuovo giocatore del Granada. L'esterno ex Fiorentina ha trovato l'accordo sui termini personali con la società biancorossa che lo ha annunciato attraverso i propri canali. Lo spagnolo è reduce da due anni piuttosto deludenti in viola, alla luce di quanto fatto vedere a Napoli. Non ha comunque mai fatto mancare impegno e professionalità agli allenatori gigliati che hanno lavorato con lui. -> LEGGI TUTTI GLI ACQUISTI E LE CESSIONI DELLA FIORENTINA