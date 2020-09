Ex viola: sondaggio dell’Atalanta per Dalbert. Se ne riparlerà più avanti

Ha detto da poco addio a Firenze ed alla Fiorentina, dopo una stagione non proprio esaltante. Ma all’ex padrone della corsia mancina viola, ossia il brasiliano Dalbert, non mancano le pretendenti e difficilmente resterà all’Inter a fare la riserva di Young. Dopo il Sassuolo ed un interesse dalla Turchia, adesso è il turno dell’Atalanta, a cui difficilmente l’ex gigliato direbbe di no. Gli orobici si stanno guardando intorno per rinforzare le corsie esterne (pochi giorni fa Gasperini ha abbracciato l’ex viola Piccini) e quello di Dalbert potrebbe essere il nome giusto per la sinistra. Per adesso, come racconta Sportitalia, si è trattato soltanto di un sondaggio da parte della Dea, ma più avanti la trattativa potrebbe decollare.

INTANTO PRADE’ PENSA AD UN’ALTERNATIVA PER BIRAGHI