Ex viola: sondaggio della Juventus per Muriel. L’Atalanta apre alla cessione

Secondo Sportitalia la Juventus ha fatto un sondaggio con l'Atalanta per prendere Luis Muriel. Il contratto con gli orobici del colombiano scade tra meno di un anno ed ecco che il valore di mercato dell'attaccante ex Fiorentina può essere relativamente contenuto, considerando anche che si tratta di un classe 1991. L'emittente televisiva parla di una richiesta, da parte dei bergamaschi, di 12 milioni più bonus, per una cifra totale che si aggira sui 15. In bianconero Muriel ritroverebbe Dusan Vlahovic, di cui diventerebbe il primo sostituto.