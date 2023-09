Ex viola: Salah non si tocca, il Liverpool rifiuta i (tanti) milioni dell’Arabia

A volte all'Arabia si può dire anche di no. Lo ha fatto il Liverpool, che ha rifiutato prima 115 milioni e poi addirittura 175 per trattenere il proprio giocatore più forte, Mohamed Salah. "La nostra posizione su Salah rimane la stessa. Non ci sono dubbi e non ho altro da dire", ha commentato il tecnico dei Reds Jurgen Klopp. Anche in Inghilterra il calciomercato si chiude oggi, mentre quello della Saudi League dirà stop il 7 settembre, ma il Liverpool giura che non succederà nulla: Salah non si tocca. Lo riporta l'Ansa.