Ex viola, Hristov lascia lo Spezia in prestito e va a giocare in Serie B

Come racconta spezia1906.com, si va concretizzando un’altra operazione per lo Spezia in questa finestra di mercato, stavolta in uscita: Petko Hristov andrà al Venezia. Nelle scorse ore il club ligure aveva inserito il bulgaro nell’operazione Wisniewski, chiamato a sostituire Kiwior dopo la cessione all’Arsenal. Ed invece Hristov si trasferirà in Laguna con la formula del prestito secco fino a fine stagione, per tornare quindi in maglia bianca nel prossimo luglio. Il centrale ex viola – che dunque contro la Roma ha messo a referto l’ultima apparizione – dovrebbe lasciare domani La Spezia per cominciare la sua nuova avventura.