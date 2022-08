Ex viola, Cutrone torna a casa (e scende in B): è il nuovo centravanti del Como

L'attaccante ex Milan, Fiorentina ed Empoli giocherà per la squadra della sua città

Manca solo l'annuncio e Sky Sport la dà per fatta: l'ex attaccante della Fiorentina Patrick Cutrone sta per approdare al Como, squadra che milita in Serie B e che rappresenta anche e soprattutto la città dove il centravanti cresciuto nel Milan è nato e vissuto da ragazzo. Il classe 1998 arriverà a titolo definitivo e si legherà ai lariani fino al 2025, lariani che stanno facendo le cose in grande dopo l'arrivo di Cesc Fabregas.