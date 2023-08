Ex viola: Caprile ko, l’Empoli pensa a Dragowski per la porta. E la Fiorentina…

In caso di cessione dell'estremo difensore polacco, lo Spezia dovrebbe versare alla società gigliata il 50% dell'incasso derivato dall'eventuale operazione in uscita

L'Empoli è alla ricerca di un nuovo portiere entro la fine del mercato dopo il problema fisico accusato alla caviglia da Elia Caprile. E così in casa azzurra si ripensa a Bartlomiej Dragowski, l'ex estremo difensore viola che tanto bene aveva fatto con la maglia della società azzurra nei primi sei mesi del 2019. Il polacco è ancora allo Spezia nonostante la retrocessione in Serie B le aquile liguri chiedono tra i 6 ed i 7 milioni per cedere il portiere, anche perché, ricordiamo, l'eventuale 50% della cessione deve essere versato alla Fiorentina come da accordi siglati nell'estate 2022. Il club di Fabrizio Corsi, però, vorrebbe spendere meno e si sta guardando intorno, puntando anche il granata Etrit Berisha. Lo riporta calciomercato.com.