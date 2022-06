Ex viola: Bernardeschi a spasso, per il momento resta uno svincolato di lusso

Dai 40 milioni spesi per lui nel 2017 ad un contratto che scadrà tra cinque giorni e che non verrà rinnovato. Il matrimonio tra la Juventus e Federico Bernardeschi è finito ed adesso il futuro dell'ex centrocampista viola è tutto da scrivere. Per il momento il carrarino resta a piedi, in attesa di un'offerta che possa ritenere congrua alle sue pretese. In altre parole, l'obiettivo è ottenere un ingaggio sui 4 milioni, cifra che ha spaventato il Napoli, l'unica big italiana che sembrava interessata. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.